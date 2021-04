AstraZeneca: casi di trombosi anomala anche in Francia (Di sabato 17 aprile 2021) Foto di Vassil Donev / Ansa In Francia sono stati segnalati “23 casi” di trombosi o di problemi di coagulazione e “8 decessi” su 2.725.000 dosi somministrate all’8 aprile In Francia sono stati segnalati “23 casi” di trombosi o di problemi di coagulazione e “8 decessi” su 2.725.000 dosi somministrate all’8 aprile. Ci sono soggetti “più anziani“, con età media di 62 anni, tra i nove casi di trombosi anomala e due di problemi di coagulazione associati al vaccino AstraZeneca nel Paese, con 4 decessi, tra il 2 e l’8 aprile, secondo i dati diffusi dall’agenzia francese del farmaco. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021) Foto di Vassil Donev / Ansa Insono stati segnalati “23” dio di problemi di coagulazione e “8 decessi” su 2.725.000 dosi somministrate all’8 aprile Insono stati segnalati “23” dio di problemi di coagulazione e “8 decessi” su 2.725.000 dosi somministrate all’8 aprile. Ci sono soggetti “più anziani“, con età media di 62 anni, tra i novedie due di problemi di coagulazione associati al vaccinonel Paese, con 4 decessi, tra il 2 e l’8 aprile, secondo i dati diffusi dall’agenzia francese del farmaco. L'articolo proviene da City Roma News.

