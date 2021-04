A Palermo Salvini rischia il processo per il caso dei migranti sulla Open Arms. La decisione nel pomeriggio (Di sabato 17 aprile 2021) I reati contestati sono sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio. Nell'agosto 2019, 147 migranti salvati dalla ong spagnola, rimasero per 19 giorni in mare in attesa di un porto ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 aprile 2021) I reati contestati sono sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio. Nell'agosto 2019, 147salvati dalla ong spagnola, rimasero per 19 giorni in mare in attesa di un porto ...

Advertising

repubblica : ?? Open Arms, Salvini sara' processato per il sequestro di 147 migranti - borghi_claudio : Salvini live da Palermo - Noiconsalvini : DOMANI MATTEO SALVINI SARÀ A PALERMO PER L'UDIENZA SUL CASO OPEN ARMS. AVANTI A TESTA ALTA. SIAMO CON TE, CAPITANO!… - GiovannaCuoco5 : RT @AlbertoLetizia2: #Salvini rinviato a giudizio per sequestro di persona. Lui parla di difesa della Patria. Nel mio piccolo io la chiamo… - JunipersV : RT @LegaSalvini: #OPENARMS, #SALVINI IN UDIENZA A PALERMO: «HO SERVITO L’ITALIA» -