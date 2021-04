VIDEO Fognini-Ruud, Masters1000 Montecarlo: highlights e sintesi (Di venerdì 16 aprile 2021) E’ da poco andata in archivio la sfida del torneo ATP Montecarlo 2021 di tennis (di categoria Masters 1000), che ha visto la sconfitta dell’azzurro Fabio Fognini, testa di serie numero 15 e campione uscente, sconfitto in due set dal norvegese Casper Ruud, in un match chiuso 6-4 6-3 dal vincitore. Dopo la sconfitta odierna nei quarti dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2021, Fabio Fognini si ferma nel ranking a quota 2048 punti, che figureranno però da lunedì 19 aprile nel nuovo ranking ATP, dove si ritroverà al 27° posto (nessun altro al termine del torneo può scavalcarlo). Infatti Fognini, che lunedì 12 era numero 18 con 2548 punti, pur spingendosi fino ai quarti non ha guadagnato punti, mantenendo in classifica soltanto la metà dei 1000 conquistati nel 2019. L’azzurro, che con le ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) E’ da poco andata in archivio la sfida del torneo ATP2021 di tennis (di categoria Masters 1000), che ha visto la sconfitta dell’azzurro Fabio, testa di serie numero 15 e campione uscente, sconfitto in due set dal norvegese Casper, in un match chiuso 6-4 6-3 dal vincitore. Dopo la sconfitta odierna nei quarti dell’ATP Masters 1000 di2021, Fabiosi ferma nel ranking a quota 2048 punti, che figureranno però da lunedì 19 aprile nel nuovo ranking ATP, dove si ritroverà al 27° posto (nessun altro al termine del torneo può scavalcarlo). Infatti, che lunedì 12 era numero 18 con 2548 punti, pur spingendosi fino ai quarti non ha guadagnato punti, mantenendo in classifica soltanto la metà dei 1000 conquistati nel 2019. L’azzurro, che con le ...

Advertising

Marcello_1759 : Non ho capito Fabio!! #teamestinzione #Fognini #ATPMontecarlo #Djokovic #RolexMCMasters @SkySport #Tennis #ATP… - SkySport : ?? Montecarlo, Evans in semifinale: eliminato Goffin ? ?? Risultati e programma ? - SkySport : Montecarlo: Tsitsipas in semifinale, ritirato Davidovich ? ?? Risultati e programma ? - Filo2385Filippo : RT @SkySport: ?? ATP MONTECARLO ?? Il programma di oggi su Sky ??? @meloccaros ? - meloccaros : RT @SkySport: ?? ATP MONTECARLO ?? Il programma di oggi su Sky ??? @meloccaros ? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Fognini DIRETTA ATP MONTECARLO 2021/ Nadal Rublev video streaming: Fognini eliminato (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021/ Berrettini dà forfait, Fognini eliminato da Nadal DIRETTA ATP MONTECARLO 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE FOGNINI RUUD La diretta ...

Marcelo Burlon, casacca Napoli in edizione limitata/ Verrà indossata contro l'Inter Diretta Atp Montecarlo 2021/ Fognini Ruud streaming video: Tsitsipas ok!

VIDEO Fognini-Ruud, Masters1000 Montecarlo: highlights e sintesi E' da poco andata in archivio la sfida del torneo ATP Montecarlo 2021 di tennis (di categoria Masters 1000), che ha visto la sconfitta dell'azzurro Fabio Fognini, testa di serie numero 15 e campione u ...

Highlights Fognini-Ruud 4-6 3-6: Masters 1000 Montecarlo 2021 (VIDEO) Il video dei migliori momenti del match tra Fabio Fognini e Casper Ruud, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021.

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021/ Berrettini dà forfait,eliminato da Nadal DIRETTA ATP MONTECARLO 2021 STREAMINGTV: COME VEDERERUUD La diretta ...Diretta Atp Montecarlo 2021/Ruud streaming: Tsitsipas ok!E' da poco andata in archivio la sfida del torneo ATP Montecarlo 2021 di tennis (di categoria Masters 1000), che ha visto la sconfitta dell'azzurro Fabio Fognini, testa di serie numero 15 e campione u ...Il video dei migliori momenti del match tra Fabio Fognini e Casper Ruud, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021.