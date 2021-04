Vaccino Covid, attenzione all’informazione che terrorizza invece di rassicurare (Di venerdì 16 aprile 2021) La compagna di vaccinazione contro il Covid-19 procede senza suscitare grande interesse nel pubblico. Tutti i giornali riportano quotidianamente bollettini giornalieri di nuovi malati e decessi, ma il numero di vaccinazioni somministrate è confinato a pochi siti specializzati, non sempre di facile lettura. Forse il pubblico vuole emozioni forti e il numero di decessi attrae di più del numero di salvati; o forse c’è una spontanea e diffusa strategia comunicativa che preferisce diffondere panico che rassicurazione. Ad ogni modo il Vaccino è l’unico strumento che ci porterà fuori dalla pandemia e il bollettino delle vaccinazioni dovrebbe essere la notizia più importante. Proviamo a fare il punto. Secondo il sito del Ministero della Sanità sono state somministrate in Italia al 14 aprile circa 14 milioni di dosi di Vaccino (a prescindere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) La compagna di vaccinazione contro il-19 procede senza suscitare grande interesse nel pubblico. Tutti i giornali riportano quotidianamente bollettini giornalieri di nuovi malati e decessi, ma il numero di vaccinazioni somministrate è confinato a pochi siti specializzati, non sempre di facile lettura. Forse il pubblico vuole emozioni forti e il numero di decessi attrae di più del numero di salvati; o forse c’è una spontanea e diffusa strategia comunicativa che preferisce diffondere panico che rassicurazione. Ad ogni modo ilè l’unico strumento che ci porterà fuori dalla pandemia e il bollettino delle vaccinazioni dovrebbe essere la notizia più importante. Proviamo a fare il punto. Secondo il sito del Ministero della Sanità sono state somministrate in Italia al 14 aprile circa 14 milioni di dosi di(a prescindere ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino in abito da sposa: "Non ho potuto indossarlo al ricevimento" Quando Sarah Studley ha ottenuto l'appuntamento per il vaccino per il Coronavirus, ha pensato che l'occasione meritasse un abbigliamento speciale. La ...l'abito al ricevimento a causa del Covid - 19, ...

Covid, Liguria: al via prenotazione vaccino per la fascia d'età tra 65 e 69 anni/I dettagli Ci auguriamo che aumenti la capacità di distribuzione vaccinale, grazie anche al nuovo vaccino ...9%." Lo ha comunicato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel consueto punto sul Covid "Da ...

Prato resta “maglia nera” nella campagna vaccinale Sono 7.492 i cittadini che avrebbero ricevuto la prima dose oltre a quelli che l'hanno già avuta se la distribuzione avesse funzionato come nel resto della Regione. Stessa situazione di un mese fa ...

I sondaggi danno la Lega in flessione, ma FdI e Forza Italia in recupero Nella supermedia AGI/YouTrend il Carroccio al 22,4% perde mezzo punto ripreso dagli altri due partiti del centrodestra. Rosicchiano uno 0,1% Pd, al 18,8%, e M5s, al 17% ...

