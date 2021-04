Un filo fra Mattei | De Mauro e Pasolini La leggenda nera di Eugenio Cefis

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 aprile 2021) Pubblichiamo un estratto del libro. Una storia italiana di potere e misteri, di Paolo Morando, editore Laterza.nel 1962 regista della morte di Enrico, per prenderne il posto e avviare l’Eni lungo un percorso meno sgradito agli amici americani. Poi della scomparsa nel settembre 1970 del giornalistaDe, che di quel misterioso incidente aereo aveva scoperto i retroscena. Infine nel 1975 dell’uccisione di Pier Paolo, che in Petrolio, pubblicato postumo addirittura diciassette anni dopo la sua morte, stava per collegare definitivamente Troya () all’eliminazione di Bonocore (). Questo è il disegno tracciato negli ultimi quindici anni e che ormai si è fatto vulgata. Lo svelamento ...