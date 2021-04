Tir in bilico sui tetti, rischia di cadere su palazzina (Di venerdì 16 aprile 2021) Un tir per cause in corso di accertamento è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini a Caccamo nel Palermitano. Il grosso mezzo è sospeso e minaccia una palazzina dove abitano sei famiglie. I ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Un tir per cause in corso di accertamento è finito insuidi alcuni magazzini a Caccamo nel Palermitano. Il grosso mezzo è sospeso e minaccia unadove abitano sei famiglie. I ...

Giovane palermitana protagonista di "Anna", la nuova serie tv di Ammaniti: ecco chi è Giulia Dragotto La giovanissima attrice palermitana Giulia Dragotto è la protagonista della serie tv di Niccolò Ammaniti, “Anna” . La serie uscirà il 23 aprile su Sky e NOW. Il ruolo di Anna rappresenta la primissima ...

