Terra dei Fuochi | Action Day tra Caserta e Napoli | sigilli a quattro attività

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn “Day” ambientale è stato effettuato nei comuni di Casalnuovo () e di Marcianise (). L’operazione interforze, disposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “dei”, ha portato al sequestro per gestione illecita di rifiuti e altri reati contro l’ambiente dipiccoleimprenditoriali su sei controllate, tra cui un’officina meccanica non autorizzata che ha smaltito illecitamente, a pochi passi dall’, grandi quantità di rifiuti; sono state inoltre denunciate sei persone, tra cui i titolari dellesequestrate, anche per utilizzo di manodopera illecita. Sono stati poi apposti i ...

Advertising

forumJuventus : Juve, nessun caso CR7. Ricostruzione errata da parte dei commentatori Sky al termine di #JuveGenoa : il portoghese… - juricastellani : RT @YourAbruzzo: Lasciatevi ispirare da uno dei luoghi più incredibili della costa adriatica. Punta Aderci a Vasto è una delle riserve più… - karamazovgds : @pecoraneragds @celisababygds @arieIgds sedutx per terra vicino a tamani, notò che anche le proprie braccia s'erano… - giovis333 : Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi i… - ADDuca1100 : RT @YourAbruzzo: Lasciatevi ispirare da uno dei luoghi più incredibili della costa adriatica. Punta Aderci a Vasto è una delle riserve più… -

Ultime Notizie dalla rete : Terra dei

... e non sono stati pochi i piloti che si sono migliorati nella classificatempi della Fp1. Ecco ...il primo gradino del podio in stagione nella prima prova di Losail e punta alla doppietta in...La consacrazione globale per Garrone, arrivata al sesto lavoro, dopo gli ottimidi mezzo, L'... mi affascinò quella grande potenza visiva, un'umanità a volte disumanapersonaggi. Rimane ...Google Earth, il servizio per consultare immagini satellitari della Terra, ha aggiunto una nuova funzione "Timelapse" per osservare i cambiamenti in ampie porzioni di territorio negli ultimi decenni.L’8 luglio Stellantis terrà il suo Electrification Day dove parlerà dei suoi progetti sulla mobilità elettrica; dal 2023 arriveranno nuove piattaforme per le auto a batteria.Read More. - Advertisement ...