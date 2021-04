Tennis: Atp Montecarlo, Fognini ko ai quarti con Ruud (Di venerdì 16 aprile 2021) Monaco, 16 apr. (Adnkronos) - Si ferma ai quarti di finale il torneo di Fabio Fognini nell'Atp di Montecarlo dove era campione in carica. L'azzurro è stato battuto dal norvegese Casper Ruud in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 36 minuti. Ruud in semifinale affronterà il vincente della sfida tra Nadal e Rublev. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Monaco, 16 apr. (Adnkronos) - Si ferma aidi finale il torneo di Fabionell'Atp didove era campione in carica. L'azzurro è stato battuto dal norvegese Casperin due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 36 minuti.in semifinale affronterà il vincente della sfida tra Nadal e Rublev.

c_appendino : Alle ATP Cagliari il torinese Lorenzo #Sonego batte l'americano Fritz e vola in finale. Grandissimo Lorenzo, Torin… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SARDEGNA, LORENZO SONEGO TRIONFA IN FINALE BATTUTO IL SERBO DJERE 2-6, 7-6, 6-4 PER SONEGO… - WeAreTennisITA : ?? Arriva un nuovo torneo in Italia: si giocherà un ATP 250 a PARMA La settimana dal 22 al 29 maggio, quella libera… - LaPresse_news : ATP Montecarlo, #Fognini eliminato nei quarti di finale - TV7Benevento : Tennis: Atp Montecarlo, Fognini ko ai quarti con Ruud... -

