Stellantis - I sindacati | Da azienda rassicurazioni ma restano dubbi e timori

Il gruppo Stellantis ha fornito ai sindacati una serie di rassicurazioni sul futuro degli impianti produttivi italiani, ma non è riuscita a convincere del tutto i rappresentanti dei lavoratori. "La Direzione aziendale - hanno affermato Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM e AqcfR in un comunicato congiunto diffuso al termine di un incontro a Torino - ci ha ribadito che è in corso la realizzazione del piano industriale presentato due anni fa e ha manifestato la volontà di condividere il nuovo piano man mano che prenderà forma. Ha inoltre affermato di non avere intenzione di ridurre la capacità produttiva in tutto il Paese e a Melfi, ma immagina azioni finalizzate a fronteggiare il forte calo della domanda di mercato. Tuttavia, non ha fugato tutti i nostri dubbi e timori, che approfondiremo nei ...

