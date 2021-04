**Scuola: Giannelli (presidi), 'gite scolastiche virtuali? Ben vengano'** (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it.

Scuola: Giannelli (presidi), 'gite scolastiche virtuali? Ben vengano'... Scuola e università, dal 26 aprile in presenza in zona gialla e arancione: Il monito di Antonello Giannelli, presid… Riaperture maggio, Giannelli (ANP): "A scuola il 3 maggio? Difficile pensarlo con la situazione odierna" Dal 3 maggio tutti a scuola in presenza ? Floridia: '..Regalare a tutti gli studenti almeno l'ultimo mese di s…

Ultime Notizie dalla rete : **Scuola Giannelli Ritorno a scuola, la sottosegretaria Floridia: "Dal tre maggio, anche per le superiori" Regalare a tutti gli studenti almeno l'ultimo mese di scuola in presenza è importante, sul piano ... Tuttavia si registra lo scettiscimo sulla parole della Floridia di Antonello Giannelli , presidente ...

Scuola e università, dal 26 aprile in presenza in zona gialla e arancione Il monito di Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi: "Difficoltà non ancora superate" Ritorno a scuola, in presenza per tutti gli alunni, dal 26 nelle zone gialle e arancioni. Sarebbe questa, ...

Scuola, Giannelli (Anp): "Difficile una riapertura entro il 3 maggio" Il presidente dell'Anp, Antonello Giannelli: "Tutti auspichiamo la riapertura ma il tema è la fattibilità, non abbiamo informazioni che le condizioni vi siano" ...

Scuola, fonti di governo: tutti in presenza dal 26 aprile (tranne che in zona rossa). I presidi: “Su trasporti e test ancora nessuna novità” Il governo e il presidente del Consiglio Mario Draghi hanno ribadito che la scuola è in cima alle priorità: l’obiettivo è che nell’ultimo mese dell’anno scolastico tornino in presenza tutti gli 8,5 mi ...

