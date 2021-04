Salernitana, big match a Fourneau. Pescara-Entella al 27 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La prima delle tre gare di campionato che il Pescara non potrà disputare a causa del fermo imposto dall’Asl fino al 24 aprile per causa-Covid, Pescara-Entella, è stata rinviata dalla Lega B alle ore 14 del 27 aprile. La Lega così ufficializza: “In seguito alla richiesta della società abruzzese in conformità al regolamento antiCovid, Pescara-Virtus Entella, gara della 34a giornata prevista in calendario per sabato 17 aprile alle ore 14, è stata rinviata a martedì 27 aprile dopo l’istanza presentata dalla società Delfino Pescara 1936 in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del Comunicato LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020 circa le disposizioni e la gestione dei casi di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La prima delle tre gare di campionato che ilnon potrà disputare a causa del fermo imposto dall’Asl fino al 24per causa-Covid,, è stata rinviata dalla Lega B alle ore 14 del 27. La Lega così ufficializza: “In seguito alla richiesta della società abruzzese in conformità al regolamento antiCovid,-Virtus, gara della 34a giornata prevista in calendario per sabato 17alle ore 14, è stata rinviata a martedì 27dopo l’istanza presentata dalla società Delfino1936 in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del Comunicato LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020 circa le disposizioni e la gestione dei casi di ...

