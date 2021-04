Roma, il circolo apre nonostante i divieti: in 25 beccati con i giochi di società, tutti multati (Di venerdì 16 aprile 2021) Una ventina di persone sorprese a divertirsi con i giochi di società, tutti multati. Succede a Roma dove lo scorso sabato, gli agenti del commissariato Flaminio, diretto da Luca Cosimati, hanno effettuato un controllo presso un circolo Ricreativo della zona, dal quale è emerso che, nonostante il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021 abbia stabilito che tutte le attività ricreative sono sospese, il circolo privato è stato trovato aperto. All’interno sono state trovate 25 persone intente a consumare e ad intrattenersi con giochi di società, non rispettando le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19. Leggi anche: Loro festeggiano il compleanno, il vicino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) Una ventina di persone sorprese a divertirsi con idi. Succede adove lo scorso sabato, gli agenti del commissariato Flaminio, diretto da Luca Cosimati, hanno effettuato un controllo presso unRicreativo della zona, dal quale è emerso che,il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021 abbia stabilito che tutte le attività ricreative sono sospese, ilprivato è stato trovato aperto. All’interno sono state trovate 25 persone intente a consumare e ad intrattenersi condi, non rispettando le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19. Leggi anche: Loro festeggiano il compleanno, il vicino ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma circolo Migranti: Grandi (Unhcr),Italia riprenderà evacuazioni Libia ... in una conferenza stampa virtuale in occasione della sua visita a Roma dove ha incontrato, tra gli ... perché le persone sbarcate entrano poi nel circolo vizioso di detenzioni, abusi e nuovi tentativi ...

SINISTRA ITALIANA L'AQUILA: IANNARELLI CONFERMATO SEGRETARIO CITTADINO, LUCANTONIO PROVINCIALE ... che nel suo discorso ha ripercorso gli ultimi tre anni di attività politica svolta dal Circolo ... al lavoro svolto al fianco dei pendolari della tratta L'Aquila Roma per l'implementazione delle corse ...

Inter, idea Florenzi per la fascia: è il jolly di Conte L'Inter segue Alessandro Florenzi per la fascia: l'esterno non sarà riscattato dal PSG e farà ritorno alla Roma.

Florenzi all’Inter di Conte? Chi è il terzino che piace a Neymar: dal bacio alla nonna alla varicella che lo ha salvato Nato e cresciuto a Roma, ha dovuto lasciare la Capitale perché in contrasto con Fonseca. L'esperienza a Valencia e i successi raccolti a Parigi ...

