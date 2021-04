Riaperture | Speranza sceglie prudenza ma la Lega vuole accelerare | ecco le date plausibili

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 16 aprile 2021) Oggi, venerdì 16 aprile 2021, alle 11 avrà luogo una riunione nella cabina di regia, per decidere oltre che i nuovi colori delle regioni, ma anche come procedere con le. Mario Draghirà insieme alle forze di maggioranza il piano per ripartire.maggio quando? Il Governo dovrà discutere su una possibile data per ripartire. Uno dei punti chiave per leè l’andamento della campagna vaccinale. L’Ema attende per la prossima settimana notizie dagli Stati Uniti per quanto riguarda il vaccino Johnson&Johnson. Intanto Pfizer accelera e garantisce che “aumenteranno drasticamente le forniture”.maggio: la visione differente die Salvini Al Governo ci sono due linee di pensiero contrastanti. Il Ministro della Salute Roberto ...