Riaperture | Draghi | “Rischio ragionato | norme restano scrupolose Spostamenti tra Regioni arancioni e rosse solo con un pass”

(Di venerdì 16 aprile 2021) “Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia”. Marioesordisce così in conferenza stampa per spiegare i provvedimenti a cui sta lavorando il governo, a partire dal calendario delle. “Si anticipa al 26 aprile la reintroduzione della zona gialla, ma con un cambiamento rispetto alato”, chiarisce il premier, ufficializzando le indiscrezioni uscite nelle ultime ore. “Si dà precedenza alle attività all’aperto, anche alla ristorazione sia a pranzo che a cena“. È questa la mediazione a cui è arrivato l’esecutivo al termine della cabina di regia Covid che si è svolta in mattinata, durante la quale è stato analizzato attentamente l’andamento della curva epidemiologica. “Con la decisione di oggi il governo ha preso un. Un, fondato ...

Advertising

fattoquotidiano : 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier M… - DSantanche : Signori del #governo, presidente #Draghi, ministro #Speranza, guardate questa ristoratrice. Questa ristoratrice è l… - SkyTG24 : Covid e riaperture, oggi alle 15 la conferenza stampa del premier Mario Draghi - pirata_21 : #Draghi:'Con le #riaperture dal 26 Aprile preso un rischio ragionato'. Sul fatto che altrimenti non ci arrivava il governo. - Soverato : Mario Draghi: “Ci saranno riaperture dal 26 aprile, ci prendiamo un rischio ragionato” -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Draghi

... in conferenza stampa a Palazza Chigi, il premier Marioe il ministro della Salute Roberto Speranza: 'Il Governo si prende un rischio consentendo alcunegià a fine mese, ma è un ...Dietro leche sta per varare il Governoc'è, dunque, il pressing della politica? Questa l'ipotesi di Domani , visto che i numeri mostrano che l'epidemia è ancora fuori controllo e ...Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Con la decisione di oggi il governo ha preso un rischio ragionato fondato sui dati che sono in miglioramento, ma non in miglioramento drammatico. Questo rischio che il gov ...(ANSA) - ROMA, 16 APR - "La campagna di vaccinazione va bene, con tante sorprese positive e qualcuna negativa e questo è stato fondamentale per prendere le decisioni" sulle riaperture. Lo ha detto il ...