Riaperture | Crisanti | “Bene roadmap | ma dati ancora alti”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Unasullein Italia “penso che giovi a tutti per la serenità. Ma dobbiamo riflettere sui numeri, perché l’Inghilterra ha riaperto con 30 morti al mese e con il 65% della popolazione vaccinata: io penso che una differenza con noi ci sia”. Così Andreadirettore di Microbiologia e Virologia dell’università di Padova, ad Agora’ su Rai Tre. “Bisogna tener conto degli errori che abbiamo fatto l’anno passato – ammonisce – quando abbiamo sbagliato con alcune. Occorre guardare i numeri: che ora ci dicono che il tasso delle terapie intensive è alto. Non si può riaprire in maniera maldestra”. Quindirivela: “Non credo che raggiungeremo l’immunità di gregge” perché “senza vaccinare la fascia d’età 1-18 anni non si può raggiungere”. “E’ una questione di carattere ...

Per Andrea Crisanti è una questione puramente matematica: l'immunità di gregge è impossibile se non si vaccinano bambini e ragazzi fino ai ...