“Pacco in arrivo | seguilo qui” | e così la truffa arriva via SMSHDblog it

"Il tuo Pacco sta arrivando, seguilo qui": è questo il testo dell'sms, proveniente da un numero sconosciuto, che molti utenti hanno ricevuto nelle ultime settimane, seguito da un link dove…

Il tuo pacco sta arrivando: occhio alla truffa via sms Il link infatti riporta a una pagina che invita a effettuare un pagamento per sbloccare il pacco in arrivo: è così che i pirati informatici accedono alle informazioni personali degli utenti. Questa ...

"Pacco in arrivo, seguilo qui": e così la truffa arriva via SMS 'Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui': è questo il testo dell'sms, proveniente da un numero sconosciuto, che molti utenti hanno ricevuto nelle ultime settimane, seguito da un link dove presumibilm ...

