One Direction, Harry Styles è il più ricco: ecco quanto guadagna (Di venerdì 16 aprile 2021) Musica Il cantante inglese è il componente degli 1D che è riuscito a guadagnare di più da quando la band ha deciso di prendersi una pausa momentanea nel 2016 Pubblicato su 16 Aprile 2021 Harry Styles è il componente più ricco degli One Direction. Il cantante ha svoltato dopo che l’etichetta musicale fondata cinque anni fa, la Erskine Records, ha spiccato il volo. Come rivela il The Sun il valore della casa discografica è notevolmente aumentato nell’ultimo periodo regalando così un incasso maggiore al suo fondatore nonché principale esponente. Il valore dell’Erskine Records è raddoppiato nel 2020, con grande gioia di Harry Styles, che non si è mai limitato ad essere solo un buon performer. Ad oggi l’etichetta ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021) Musica Il cantante inglese è il componente degli 1D che è riuscito are di più da quando la band ha deciso di prendersi una pausa momentanea nel 2016 Pubblicato su 16 Aprile 2021è il componente piùdegli One. Il cantante ha svoltato dopo che l’etichetta musicale fondata cinque anni fa, la Erskine Records, ha spiccato il volo. Come rivela il The Sun il valore della casa discografica è notevolmente aumentato nell’ultimo periodo regalando così un incasso maggiore al suo fondatore nonché principale esponente. Il valore dell’Erskine Records è raddoppiato nel 2020, con grande gioia di, che non si è mai limitato ad essere solo un buon performer. Ad oggi l’etichetta ...

