No al codice - bavaglio del Comune | scatta la petizione | prime 90 firme

(Di venerdì 16 aprile 2021) "No aldisciplinare -deldi Milano". S'intitola così lalanciata su Change.org da un gruppo di lavoratori del, che ieri sera aveva conquistato oltre 90 ...

Advertising

sbella67 : Sindaco Giuseppe Sala: NO AL CODICE DISCIPLINARE-BAVAGLIO DEL COMUNE DI MILANO - Firma la petizione!… - Max_Mainardi : ?? Possiamo dire che il “codice disciplinare-bavaglio” della giunta di #BeppeSala è una cosa infame, oltre che costi… - LMonocrom : Sindaco Giuseppe Sala: NO AL CODICE DISCIPLINARE-BAVAGLIO DEL COMUNE DI MILANO - Firma la petizione!… - Rodica17957578 : RT @abuzzo3: Nessuno ne parla? Stop a critiche pubbliche, segnalazioni alla stampa, anomalie condivise sui social. Il nuovo Codice di compo… - gjscco : RT @abuzzo3: Nessuno ne parla? Stop a critiche pubbliche, segnalazioni alla stampa, anomalie condivise sui social. Il nuovo Codice di compo… -

Ultime Notizie dalla rete : codice bavaglio

"No aldisciplinare -del Comune di Milano". S'intitola così la petizione lanciata su Change.org da un gruppo di lavoratori del Comune, che ieri sera aveva conquistato oltre 90 adesioni. L'...Opposizione e sindacati sono insorti accusando Sala di 'voler mettere ilai dipendenti', ... Persino il sindacato dei dipendenti, in un sussulto di dignità, ha bollato il nuovodi ..."No al Codice disciplinare-bavaglio del Comune di Milano". S’intitola così la petizione lanciata su Change.org da un gruppo di lavoratori del Comune, che ieri sera aveva conquistato oltre 90 adesioni.Canada, l'arresto di Robert Hoogland che ha violato il silenzio, imposto dal tribunale, sulla transizione di genere della figlia minorenne.