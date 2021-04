Nebbia cognitiva | come un anno di isolamento e stress ha infettato la nostra mente e memoria

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ti ricordi cosa hai fatto lunedì scorso perché è stato il giorno in cui quel signore ti ha risposto in modo sgarbato in metro. Sabato avevi indosso il tuo vestito preferito, lo hai messo perché sapevi che poi avresti visto Paolo per cenare insieme. Era mercoledì quando hai approfittato del sole per passeggiare: è il giorno in cui vai in palestra, non puoi sbagliarti. E se togliessi tutto questo? Spoglia la vita degli spazi esterni, dei cambi d’abito, degli eventi e dei suoi attori. La pandemia lo ha fatto: ci ha rinchiuso spesso in case dove rimaniamo soli in pigiama a rimpiangere lasocialità perduta. In spazi sempre uguali, facciamo le stesse cose, vestiti nella stessa maniera. Un eterno giorno della marmotta, in cui lanon ha riferimenti a cui appigliarsi per distinguere una settimana dall’altra. Laè ...