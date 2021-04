Narcissa Malfoy è morta | l’addio di J K Rowling

(Di venerdì 16 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Helen McCrory è, l’attrice che ha interpretatoin Harry Potter e Polly Gray nella serie Tv Peaky Blinders. Ridurre la carriera di Helen McCrory al solo ruolo diMalfoi è davvero riduttivo, ma l’amore e l’affetto che i fan della saga le stanno dimostrando sui social non può non commuovere. I fan di Harry

E' stata inoltrenegli ultimi film della saga di Harry Potter, Mama Jeanne in 'Hugo' di Martin Scorsese, e Clair Dowar nel James Bond di Skyfall (2012). Indimenticabile, col suo ...L'attrice inglese è morta all'età di 52 anni. Era nota al grande pubblico per aver interpretato, la madre di Draco, nella saga di . Helen McCrory ha recitato anche nella parte di Polly Gray nella serie Peaky Blinders . Si è spenta dopo una lunga battaglia con il tumore. L'...Morta Helen McCrory, l’attrice di Harry Potter e Peaky Blinders. È morta a soli 52 anni Helen McCrory, grande attrice inglese di teatro e cinema. Sul grande schermo aveva avuto ...È morta Helen McCrory la nota attrice americana conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato la mamma di Draco in Harry Potter ...