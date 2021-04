Narciso nero è una storia conturbante e insolita nonostante i difetti

Leggi su wired

(Di venerdì 16 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=2bS2qRi1mcg Da quando la piattaforma Disney+ ha inaugurato la nuova sezione Star, il suo catalogo si è ampliato con un gran numero di contenuti che vanno oltre l’orizzonte esclusivamente familiare mantenuto finora e soprattutto portando in Italia contenuti rimasti per vari motivi inediti: l’ultimo esempio in questo senso è. Intitolata in originale Black Narcissus, la miniserie prodotta da Fx e Bbc è ispirata al romanzo omonimo del 1939 della scrittrice britannica Rumor Godden, da cui è stato già stato tratto un film cult nel 1947 con Deborah Kerr. I tre episodi che compongono questo nuovo adattamento, scritto da Amanda Coe e diretto da Charlotte Bruus Christensen, sono piuttosto concisi e nemmeno così profondi, a dire il vero, eppure a dominare, assieme a un grande senso di straniamento, sono l’ambientazione ...