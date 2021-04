MotoGP | la Suzuki fa paura Mir e Rins insolitamente veloci sul giro secco E in gara…

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 aprile 2021) In casasi sapeva come fosse importante attendere pazienti dopo la doppietta di Losail. La pista qatariota non si addice alle caratteristiche della moto di Hamamatsu, con il lunghissimo rettilineo del traguardo che mette in evidenza il gap di potenza del motore della GSX-RR di Alexe Joan Mir. Nonostante questa consapevolezza, il team nipponico ha fatto vedere buone cose anche tra GP del Qatar e GP di Doha, con il campione del mondo che ha gettato alle ortiche una piazza d’onore all’esordio per colpa di un errore all’ultima curva di gara-1. I due portacolori della, quindi, attendevano con ansia il Gran Premio del Portogallo. Il tracciato di Portimao, infatti, si addice in maniera molto più importante alla moto tinta di blu. Le due sessioni di prove libere lo hanno evidenziato in maniera netta. Joan Mir, dopotutto, ...