Marc Anthony produrrà una nuova serie comica Liked (Di venerdì 16 aprile 2021) Il musicista vincitore del Multi-Grammy e del Latin Grammy Award Marc Anthony ha un altro progetto avviato con ViacomCBS International Studios (VIS), una commedia ambientata nel mondo dei social media. Marc Anthony-Il progetto Liked è descritto come una serie comica su un millennial che fa tutto il necessario, inclusa la menzogna, per raggiungere la fama come influencer online. Anthony e il presidente del VIS JC Acosta hanno annunciato il progetto mercoledì (14 aprile) durante una sessione principale preregistrata nell’ambito del mercato televisivo internazionale MIPTV digitale. La produzione La serie presenterà la musica di Anthony e il poliedrico servirà sia come produttore esecutivo che come produttore ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Il musicista vincitore del Multi-Grammy e del Latin Grammy Awardha un altro progetto avviato con ViacomCBS International Studios (VIS), una commedia ambientata nel mondo dei social media.-Il progettoè descritto come unasu un millennial che fa tutto il necessario, inclusa la menzogna, per raggiungere la fama come influencer online.e il presidente del VIS JC Acosta hanno annunciato il progetto mercoledì (14 aprile) durante una sessione principale preregistrata nell’ambito del mercato televisivo internazionale MIPTV digitale. La produzione Lapresenterà la musica die il poliedrico servirà sia come produttore esecutivo che come produttore ...

Advertising

maikeloduber : Marc Anthony - Che Che Cole~0.4 - radioclavemusic : Marc Anthony - Barco A La Deriva - 24Trends_CO : 9. Baloto 14 de abril 2021 - 5mille+ 10. Marie Curie - 5mille+ 11. Manchester United vs Granada - 2mille+ 12. Slavi… - LMMSUP3RMACY : I SEE MARC ANTHONY DKFJDJJTT AWOOOOO - n291 : RT @n291: Art Basel - LIVE | 'Beyond the Castelli Model' | Art Basel Global Director, Marc Spiegler, discusses 21st century gallery strateg… -

Ultime Notizie dalla rete : Marc Anthony ufficiale: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati (La popstar è mamma di due gemelli di 13 anni, Max ed Emme, nati dal suo matrimonio con Marc Anthony. L'ex campione di baseball ha anch'egli due figlie, Ella di 12 anni e Natasha di 16.) Avevamo ...

Una coppia famosissima si è lasciata, salta il matrimonio: 'Meglio da amici' ... con il quale ha divorziato nel 1998; la seconda con il ballerino Cris Judd, da cui divorzia ufficialmente nel giugno 2003; la terza con il cantante Marc Anthony, dal quale si separa nel luglio 2011 ...

Marc Anthony produrrà una nuova serie comica Liked Marc Anthony produrrà una nuova serie comica Piaciuto. Liked è descritto come una serie comica su un millennial che fa tutto il necessario ...

Jennifer Lopez non ama più Alex E' storia recente. Dopo due lunghi anni di fidanzamento pieni di affetto, presunti tradimenti, rotture e repentine riappacificazioni, Jennifer Lopez (51 anni) ...

(La popstar è mamma di due gemelli di 13 anni, Max ed Emme, nati dal suo matrimonio con. L'ex campione di baseball ha anch'egli due figlie, Ella di 12 anni e Natasha di 16.) Avevamo ...... con il quale ha divorziato nel 1998; la seconda con il ballerino Cris Judd, da cui divorzia ufficialmente nel giugno 2003; la terza con il cantante, dal quale si separa nel luglio 2011 ...Marc Anthony produrrà una nuova serie comica Piaciuto. Liked è descritto come una serie comica su un millennial che fa tutto il necessario ...E' storia recente. Dopo due lunghi anni di fidanzamento pieni di affetto, presunti tradimenti, rotture e repentine riappacificazioni, Jennifer Lopez (51 anni) ...