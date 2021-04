Macron e Merkel ballano da soli con Xi Cina e Russia godono

(Di venerdì 16 aprile 2021) A Parigi e a Berlino forse sono convinti che alla Casa Bianca ci sia ancora Donald Trump e che gli Stati Uniti continuino a essere scettici del multilateralismo. È la sensazione che si può avere dopo la lettura dei comunicati diffusi alla conclusione dell’incontro a tre di questa mattina a cui hanno partecipato Emmanuel, Angelae il presidente cinese Xi Jinping (invitato dall’Eliseo). È la seconda volta, da quando si è insediato Joe Biden alla Casa Bianca, che il presidente francese e la cancelliera tedesca partecipano a un vertice video a tre: era già successo due settimane fa con il presidente russo Vladimir Putin per parlare di vaccino soprattutto ma anche di Ucraina e Iran. È stato un “video summit”, riportano oggi le agenzie di stampa cinesi dopo che per tutta la giornata di ieri avevano approfittato dei silenzi francesi per ...

Kiev, 16 apr 17:21 - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha lanciato un appello affinché venga organizzato un vertice con il presidente russo Vladimir