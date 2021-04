Juventus, Chiellini: "Non mi vedo con altre maglie in Italia e in Europa" (Di venerdì 16 aprile 2021) "Con un'altra maglia? È fantamercato. Sicuramente non in Italia e in Europa". Giorgio Chiellini si vede solo e soltanto con indosso i colori della Juventus , nonostante un contratto in scadenza il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) "Con un'altra maglia? È fantamercato. Sicuramente non ine in". Giorgiosi vede solo e soltanto con indosso i colori della, nonostante un contratto in scadenza il ...

Pirlo, dipende tutto da Cuadrado. Davanti è ballottaggio Dybala - Morata Si è allenato regolarmente dopo lo stop forzato, ma sarà difficile far traballare la titolarità di Chiellini e De Ligt, specie dopo le buone prove con Napoli e Genoa. Il primo vero nodo da sciogliere ...

