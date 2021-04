Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati | “Continueremo a sostenerci a vicenda”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimaneanderhanno confermato di essersi. La storia d’amore tra, sbocciata nel 2016, è definitivamente naufragata. La coppia ha confermato la notizia – circolata nei giorni scorsi – con un comunicato ufficiale. Nel messaggio i due hanno dichiarato di essersipacificamente e di voler preservare la loro amicizia. “a lavorare insieme e anelle nostre attività e progetti condivisi. Auguriamo il meglio l’uno all’altra e ai figli l’uno dell’altra. Per rispetto nei loro confronti, l’unico altro commento che ...

FilmNewsItaly : Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: 'Ci siamo separati' - RegalinoV : Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati - filledesfleurss : in che senso Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati? - raspa90 : RT @LucaDondoni: Io dopo aver saputo che, “ufficialmente” “, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. ?@JLo? ?@AROD? - TommyLo19240999 : RT @zorpinandoecroc: 'Se c'avevamo Jennifer Lopez mica prendavamo te Ubaldo' ILARYYYY #tommasozorzi #isola -

Lopex e Alex Rodriguez si sono lasciati La storia d'amore trae Alex Rodriguez è giunta al termine. La voce sulla rottura tra i due aveva già iniziato a circolare alcune ...#1 LA DIETA DUKAN DI KATE MIDDLETON (E NON SOLO) Non solo Kate Middelton , ma anche Gisele Bundchen esarebbero fan della dieta Dukan . La duchessa di Cambridge ha affermato di aver ...Sembrerebbe essere finita per davvero tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. Dopo 4 anni d'amore annunciano la loro rottura: fans sconvolti ...La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez è giunta al termine. La voce sulla rottura tra i due aveva già iniziato a circolare alcune settimane fa, ma i due personaggi famosi hanno dato la ...