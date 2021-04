Incredibile a Caccamo | Tir rimane incastrato sul tetto di un magazzino | evacuata una palazzina

(Di venerdì 16 aprile 2021) A, provincia di Palermo, è stato necessario l’intervento di una gru per rimuovere un TIR rimasto in bilico su un palazzo Attimi di paura, ma alla fine allarme rientrato ain provincia di Palermo. Un TIR, per cause ancora da accertare, è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini. Il mezzo pesante rimasto pericolosamente sospeso nel vuoto minaccia unadistante pochi metri, che è stataa scopo precauzionale. Necessario l’intervento di una gru per rimuovere il TIR e mettere in sicurezza l’area. I vigili del fuoco grazie al carrello mobile sono riusciti a liberare il grosso mezzo. Dopo alcune ore, poco prima di pranzo, le famiglie sono rientrate a casa. L'articolo proviene da City Roma News.

interrisnews : Incredibile ma #vero! ?? ?? #tir #caccamo #16aprile

