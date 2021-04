Gli studenti sulla prof delle interrogazioni bendati in dad: “Transfobica, mi diceva: ‘Non sei un uomo’” (Di venerdì 16 aprile 2021) Gli studenti sulla prof delle interrogazioni bendati in dad: “Transfobica, mi diceva. Nuove accuse contro l’insegnante che avrebbe costretto una ragazzina di 15 anni a sostenere un’interrogazione a distanza bendata. Secondo il racconto di due ex studenti, la docente si sarebbe resa protagonista di alcuni episodi di omofobia e transfobia. “Mi diceva che la mia transizione era frutto della mia fantasia – racconta Federico, ragazzo transgender -. Mi diceva: “Non vedo nessun maschio qui”. Il liceo Montanari di Verona è attualmente al centro delle polemiche nazionali per le modalità di interrogazione attuate da una professoressa di lingua tedesca. L’insegnante aveva ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 16 aprile 2021) Gliin dad: “, mi. Nuove accuse contro l’insegnante che avrebbe costretto una ragazzina di 15 anni a sostenere un’interrogazione a distanza bendata. Secondo il racconto di due ex, la docente si sarebbe resa protagonista di alcuni episodi di omofobia e transfobia. “Miche la mia transizione era frutto della mia fantasia – racconta Federico, ragazzo transgender -. Mi: “Non vedo nessun maschio qui”. Il liceo Montanari di Verona è attualmente al centropolemiche nazionali per le modalità di interrogazione attuate da unaessoressa di lingua tedesca. L’insegnante aveva ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli studenti Il parco giochi del castello Visconteo è pronto a riaprire Anche il conservatorio Vittadini ha potuto di nuovo accogliere gli studenti per le lezioni e le lauree in presenza. "Abbiamo adottato tutti i sistemi di sicurezza necessari per fa sì che gran parte ...

Venerdi 16 Aprile 2021 Sky e Premium Cinema, Breaking Surface - Trattieni il respiro Gli ordigni, piazzati lungo la linea d'arrivo sulla Boylston Street, uccidono tre persone e ne ... Impegnato a stimolare i propri studenti a vivere correttamente, e' quel tipo di professore appassionato,...

Gli studenti: "Vogliamo tornare in biblioteca" Scatta la petizione E’ partita da alcuni giorni la petizione on line per riaprire le porte della biblioteca comunale di Santarcangelo. I promotori sono un gruppo di studenti santarcangiolesi. "Per noi la Baldini è sempre ...

Studenti a lezione di turismo Minicrociera per imparare L’iniziativa dell’Istituto Valdichiana per l’alternanza scuola-lavoro. Nel primo incontro sono saliti virtualmente a bordo della Costa Smeralda ...

