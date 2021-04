George R.R. Martin ha fornito un criptico aggiornamento su The Winds of Winter? (Di venerdì 16 aprile 2021) Il creatore de Il trono di spade George R.R. Martin non menziona il nuovo romanzo The Winds of Winter nell'ultimo aggiornamento del suo blog ai lettori, ma forse possiamo leggere tra le righe. George R.R. Martin è tornato ad aggiornare il suo blog con uno scritto in cui non cita direttamente gli sviluppi di The Winds of Winter, nuovo attesissimo romanzo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, ma forse qualcosa si può "leggere tra le righe". "Quello che avevo inteso come un piacere occasionale e un modo per rimanere in contatto con i miei lettori è diventato un blog (ironia della sorte, nello stesso momento in cui tutti gli altri abbandonavano i loro blog per Facebook e Twitter), accompagnato da senso di obbligo" scrive ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021) Il creatore de Il trono di spadeR.R.non menziona il nuovo romanzo Theofnell'ultimodel suo blog ai lettori, ma forse possiamo leggere tra le righe.R.R.è tornato ad aggiornare il suo blog con uno scritto in cui non cita direttamente gli sviluppi di Theof, nuovo attesissimo romanzo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, ma forse qualcosa si può "leggere tra le righe". "Quello che avevo inteso come un piacere occasionale e un modo per rimanere in contatto con i miei lettori è diventato un blog (ironia della sorte, nello stesso momento in cui tutti gli altri abbandonavano i loro blog per Facebook e Twitter), accompagnato da senso di obbligo" scrive ...

Saretta_Gas87 : RT @yourfriendyen: È il 15 aprile 2021 e George Martin non ha ancora pubblicato The Winds Of Winter. - MoonlightHolmes : George r.r. martin, il trono di spade (da continuare) - yourfriendyen : È il 15 aprile 2021 e George Martin non ha ancora pubblicato The Winds Of Winter. - e_lingue : RT @MiryamDiAvalon: Mai, mai dimenticare chi sei, perché di certo il mondo non lo dimenticherà. Trasforma chi sei nella tua forza, così non… - forcerseii : @shesthecavalry diciamo che le probabilità che Pullman lo faccio equivalgono alle probabilità di George Martin di p… -

Ultime Notizie dalla rete : George Martin George R.R. Martin ha fornito un criptico aggiornamento su The Winds of Winter? George R. R. Martin è tornato ad aggiornare il suo blog con uno scritto in cui non cita direttamente gli sviluppi di The Winds of Winter , nuovo attesissimo romanzo delle Cronache del ghiaccio e del ...

Il Trono di Spade - The Iron Anniversary, dal 16 aprile un canale Sky per i 10 anni della serie dei record Basata sui romanzi de Il Trono di Spade , dal ciclo Cronache del ghiaccio e del fuoco , l' amatissima saga di George R. R. Martin è ancora oggi acclamata da milioni di fan in tutto il mondo. Per il ...

George R.R. Martin ha fornito un criptico aggiornamento su The Winds of Winter? Il creatore de Il trono di spade George R.R. Martin non menziona il nuovo romanzo The Winds of Winter nell'ultimo aggiornamento del suo blog ai lettori, ma forse possiamo leggere tra le righe. George ...

House Of The Dragon: aggiunto un nuovo protagonista, ecco di chi si tratta L'attore Fabien Frankel, visto in The Serpent di Netflix, si è unito al cast della serie prequel de Il Trono di Spade House Of The Dragon.

