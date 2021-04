Flaminio | controlli in circolo ricreativo | sanzioni e chiusura

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – Lo scorso sabato, gli agenti del commissariato, diretto da Luca Cosimati, hanno effettuato un controllo presso undella zona, dal quale e’ emerso che, nonostante il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021 abbia stabilito che tutte le attivita’ ricreative sono sospese, ilprivato e’ stato trovato aperto e all’interno sono state trovate 25 persone intente a consumare e ad intrattenersi con giochi di societa’, non rispettando le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Al termine del controllo, e’ stato elevato verbale di accertamento di violazione amministrativa nei confronti del Presidente del, in quanto non ha provveduto a sospendere le attivita’ come stabilito dal DPCM ...