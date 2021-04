Fassina | linee di programma prima delle primarie

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – “Grande eccitazione nel Pd di Roma e dintorni, fioriscono candidature a Sindaco, per l’annuncio della data per lerie. Comprensibile. Almeno si sblocca uno stallo sempre piu’ grave. Ma lerie, insisto, non sono un episodio di X-Factor. Per avere senso, devono avvenire lungopolitiche etiche condivise.” “Sinistra per Roma, dopo aver proposto alla coalizione punti prioritari a Novembre scorso, continua a chiedere un confronto aperto e partecipato dalle migliori energie sociali della Capitale per verificare se, per la coalizione in fieri, l’avversario da sconfiggere e’ la destra o la Sindaca Raggi; se mettiamo al centro la drammatica questione sociale squadernata in citta’, a partire dal lavoro da internalizzare e dal diritto all’abitare da garantire; se puntiamo a ristrutturare e ...