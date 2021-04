Europei di Judo | due medaglie per l’Italia | oro a Lombardo | argento per Odette Giuffrida

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 16 aprile 2021)di, i risultati di venerdì 16 aprile: Italia subito protagonista con due. LISBONA (PORTOGALLO) – Italia subito protagonista nella prima giornata deglidi, in corso a Lisbona. Sono due leconquistate nelle gare di venerdì 16 aprile. Manuelha conquistato il titolo continentale contro il georgiano Margvelashvili. Sul podio anche. Per l’azzurra unche è un buon segnale in vista di Tokyo, vero obiettivo di questa stagione.diperLa prima medaglia per i colori azzurri è stata conquistata da ...