Enrico Papi: ”Sono stato vittima di bullismo in TV e costretto a mettermi da parte” (Di venerdì 16 aprile 2021) Enrico Papi ha rivelato di essere stato vittima di bullismo in TV e che proprio questo lo ha costretto ad allontanarsi dal piccolo schermo. Negli scorsi anni Enrico Papi è stato vittima di bullismo in TV: il presentatore lo ha rivelato al settimane Nuovo, affermando che questo è stato il motivo per cui si è allontanato dal piccolo schermo. Enrico Papi in questi giorni sta conducendo su TV8 il programma Name That Tune - Indovina la canzone, una gara musicale tra Vip alle prese con giochi divertenti e d'improvvisazione. Il programma sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico e segna la rinascita televisiva per Enrico ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021)ha rivelato di esserediin TV e che proprio questo lo haad allontanarsi dal piccolo schermo. Negli scorsi annidiin TV: il presentatore lo ha rivelato al settimane Nuovo, affermando che questo èil motivo per cui si è allontanato dal piccolo schermo.in questi giorni sta conducendo su TV8 il programma Name That Tune - Indovina la canzone, una gara musicale tra Vip alle prese con giochi divertenti e d'improvvisazione. Il programma sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico e segna la rinascita televisiva per...

