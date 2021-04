Covid, Salvini “Dalla cabina di regia buon senso sulle riaperture” (Di venerdì 16 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Di coprifuoco si parlerà in Cdm, non voglio peccare di ottimismo. Ma in queste 48 ore mi porto a casa, anzi, offro al paese 40 miliardi cash alle imprese e le riaperture per le zone fuori dal rischio pandemico”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in visita all’hub vaccinale della Fabbrica del Vapore di Milano. “Visto che la vita all’aperto – ha aggiunto -, stando anche agli stessi medici, comporta un rischio contenuto, anche il limite d’orario alle 22 credo che possa essere rivisto. Però fatemi chiedere una cosa alla volta sennò Speranza fa sciopero”.“A livello nazionale devo dire che finalmente Dalla riunione di oggi (della cabina di regia) è prevalso un diffuso buon senso, rispetto chi vuole continuare a chiudere a prescindere. Come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Di coprifuoco si parlerà in Cdm, non voglio peccare di ottimismo. Ma in queste 48 ore mi porto a casa, anzi, offro al paese 40 miliardi cash alle imprese e leper le zone fuori dal rischio pandemico”. Lo ha detto Matteo, leader della Lega, in visita all’hub vaccinale della Fabbrica del Vapore di Milano. “Visto che la vita all’aperto – ha aggiunto -, stando anche agli stessi medici, comporta un rischio contenuto, anche il limite d’orario alle 22 credo che possa essere rivisto. Però fatemi chiedere una cosa alla volta sennò Speranza fa sciopero”.“A livello nazionale devo dire che finalmenteriunione di oggi (delladi) è prevalso un diffuso, rispetto chi vuole continuare a chiudere a prescindere. Come ...

Advertising

stanzaselvaggia : Alla luce del fallimento della plasmaterapia per il Covid Matteo Salvini dovrebbe chiedere scusa a governo, regioni… - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - borghi_claudio : Voto oggi in commissioni unite sanità e lavoro. COVID, SALVINI: PD E 5STELLE VIETANO ALLE REGIONI DI ALLENTARE LE… - mrmnft : #Letta si fa fotografare con la FELPETTA della ONG spagnola, poco prima della decisione del GUP su Salvini. Ma che… - Namast70961553 : RT @Lanf040264: #Salvini destabilizza il governo anche oggi: 'Non è semplice governare con Pd e Speranza'. Certo è meglio che governare co… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini Covid, Salvini: riaperture vittoria del buon senso, non della Lega Lo ha scritto su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando le decisioni annunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal ministro della Salute Roberto Speranza."Un ...

L'EDITORIALE - Giù la maschera Signori! ...entrare in qualsivoglia polemica sulla loro efficacia - non sono una cura per i malati di Covid? ... è il presunto leader del centrodestra, Matteo Salvini. Sì, quello che fino all'estate scorsa negava l'...

Covid, Salvini “Dalla cabina di regia buon senso sulle riaperture” L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

L’Italia riparte dal 26 aprile. Draghi: “I dati migliorano. Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia” "Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia". È quanto ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa odierna.

Lo ha scritto su Twitter il segretario della Lega, Matteo, commentando le decisioni annunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal ministro della Salute Roberto Speranza."Un ......entrare in qualsivoglia polemica sulla loro efficacia - non sono una cura per i malati di? ... è il presunto leader del centrodestra, Matteo. Sì, quello che fino all'estate scorsa negava l'...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci."Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia". È quanto ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa odierna.