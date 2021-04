Cosmi: “Crotone? Rifarei questa scelta altre diecimila volte. C’è frustazione per come vengono le sconfitte” (Di venerdì 16 aprile 2021) Terminata poco fa la conferenza stampa di Serse Cosmi. L’allenatore del Crotone ha parlato della sfida di domani contro l’Udinese per cercare di onorare fino all’ultimo questo campionato visto che la salvezza risulta veramente complicata: “L’Udinese non sarà più motivata dei miei ragazzi. Le motivazioni nostre sono quelle degli avversari. Non voglio pensare che la nostra squadra affronti le otto partite senza motivazioni, o motivazioni parziali. Lo dobbiamo per dovere nel rispetto della città e della società. Indisponibili? Quella di Marrone e Benali sono le uniche due assenze. Poi oggi abbiamo spostato la rifinitura al pomeriggio, credo che Di Carmine sia disponibile domani. Cigarini è tornato in allenamento da due o tre settimane, ma la sua condizione è migliorata, speriamo di utilizzarlo il prima possibile, l’idea è quella”. Sulla stagione del ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Terminata poco fa la conferenza stampa di Serse. L’allenatore delha parlato della sfida di domani contro l’Udinese per cercare di onorare fino all’ultimo questo campionato visto che la salvezza risulta veramente complicata: “L’Udinese non sarà più motivata dei miei ragazzi. Le motivazioni nostre sono quelle degli avversari. Non voglio pensare che la nostra squadra affronti le otto partite senza motivazioni, o motivazioni parziali. Lo dobbiamo per dovere nel rispetto della città e della società. Indisponibili? Quella di Marrone e Benali sono le uniche due assenze. Poi oggi abbiamo spostato la rifinitura al pomeriggio, credo che Di Carmine sia disponibile domani. Cigarini è tornato in allenamento da due o tre settimane, ma la sua condizione è migliorata, speriamo di utilizzarlo il prima possibile, l’idea è quella”. Sulla stagione del ...

Advertising

infoitsport : Crotone-Udinese: la conferenza di Cosmi - jovinco82 : RT @Fantacalcio: Crotone-Udinese: la conferenza di Cosmi - Fantacalcio : Crotone-Udinese: la conferenza di Cosmi - sportli26181512 : Probabili formazioni Crotone-Udinese: aggiornamenti: Cosmi non recupera Benali, davanti Ounas in coppia con Simy. G… - PeppePalm : @F1N1no @federicochiesa Di certo non ho guardato il Crotone. Quello che ho visto è stato un cambio allenatore. Cosm… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosmi Crotone Probabili formazioni Crotone - Udinese: aggiornamenti CROTONE - Cosmi non avrà Benali , out per 20 giorni, dubbio Di Carmine . Gotti recupera Nuytinck dal 1', Forestieri alle spalle di Llorente ...

Serie A, Crotone - Udinese: le probabili formazioni La 31giornata del campionato di Serie A si apre alle 15.00 con Crotone - Udinese. Per i pitagorici questa sfida dello Scida rappresenta davvero un'ultima spiaggia ...dubbio di formazione per Cosmi è ...

Crotone-Udinese: la conferenza di Cosmi Serse Cosmi, allenatore del Crotone, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni.

Crotone-Udinese, le probabili formazioni: Messias trequartista, Gotti sceglie Llorente Probabili formazioni Crotone-Udinese - Padroni di casa pronti a inseguire le ultime speranze salvezza, ospiti virtualmente salvi.

non avrà Benali , out per 20 giorni, dubbio Di Carmine . Gotti recupera Nuytinck dal 1', Forestieri alle spalle di Llorente ...La 31giornata del campionato di Serie A si apre alle 15.00 con- Udinese. Per i pitagorici questa sfida dello Scida rappresenta davvero un'ultima spiaggia ...dubbio di formazione perè ...Serse Cosmi, allenatore del Crotone, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni.Probabili formazioni Crotone-Udinese - Padroni di casa pronti a inseguire le ultime speranze salvezza, ospiti virtualmente salvi.