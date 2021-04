Coronavirus, in Lombardia 87 vittime in 24 ore. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva (Di venerdì 16 aprile 2021) Il bollettino del 16 aprile I dati di oggi 16 aprile 2021 Sono 2.431 i casi di Coronavirus in Lombardia contro i 2.722 di ieri. Il tasso di positività sui tamponi effettuati scende al 5,1 per cento (ieri era al 5,2, quindi in leggerissimo calo). Le vittime nelle ultime 24 ore sono 87 contro le 65 di ieri (e le 85 del giorno prima): il totale dei decessi, dall’inizio della pandemia, sale a 32.146. I ricoverati negli ospedali della Lombardia sono 5.131 (-256 rispetto a ieri quando erano 5.387 e registravano -202 unità); in terapia intensiva, invece, si trovano ancora 728 persone (-11, ieri erano 739). I nuovi ingressi in rianimazione sono 44, in netto aumento rispetto ai 26 di ieri. 61.536 sono le persone in isolamento domiciliare, 67.395 gli attualmente positivi, ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021) Il bollettino del 16 aprile I dati di oggi 16 aprile 2021 Sono 2.431 i casi diincontro i 2.722 di ieri. Il tasso di positività sui tamponi effettuati scende al 5,1 per cento (ieri era al 5,2, quindi in leggerissimo calo). Lenelle ultime 24 ore sono 87 contro le 65 di ieri (e le 85 del giorno prima): il totale dei decessi, dall’inizio della pandemia, sale a 32.146. I ricoverati negli ospedali dellasono 5.131 (-256 rispetto a ieri quando erano 5.387 e registravano -202 unità); in, invece, si trovano ancora 728 persone (-11, ieri erano 739). I nuoviin rianimazione sono 44, in netto aumento rispetto ai 26 di ieri. 61.536 sono le persone in isolamento domiciliare, 67.395 gli attualmente positivi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Covid, terapie intensive in calo: quali regioni restano sopra la soglia d'allerta. I DATI A livello nazionale, però, la percentuale di posti occupati in terapia intensiva da positivi al coronavirus è del 37% e rimane quindi sopra la soglia d'allerta del 30%. Lombardia e Piemonte le ...

Covid, 15.943 nuovi casi e 429 morti, tasso di positività al 4,9% Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Lombardia (2.431), Campania (1.994), Puglia (1.537), Lazio (1.474) e Sicilia (1.370). I casi totali dall'inizio della pandemia sono 3.842.079. Gli ...

Coronavirus Italia, il bollettino del 16 aprile: 15.943 nuovi casi, 429 decessi Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 16 aprile. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 15.943 (16.974) per complessivi ...

