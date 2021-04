Classifica ATP Fabio Fognini dopo Montecarlo: quante posizioni nel ranking ha perso il ligure e perché (Di venerdì 16 aprile 2021) Il primo pomeriggio del torneo ATP Montecarlo 2021 di tennis, di categoria Masters 1000, che si sta giocando sulla terra battuta monegasca purtroppo ha portato in dote l’eliminazione di Fabio Fognini, testa di serie numero 15 e campione uscente, sconfitto in due set dal norvegese Casper Ruud. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, fanno rimanere bloccato l’azzurro a quota 2048 punti, che figureranno però da lunedì 19 aprile nel nuovo ranking ATP, dove si ritroverà al 27° posto (nessun altro al termine del torneo può scavalcarlo). Infatti Fognini, che lunedì 12 era numero 18 con 2548 punti, pur spingendosi fino ai quarti non ha guadagnato punti, mantenendo in Classifica soltanto la metà dei 1000 conquistati nel 2019. L’azzurro, ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Il primo pomeriggio del torneo ATP2021 di tennis, di categoria Masters 1000, che si sta giocando sulla terra battuta monegasca purtroppo ha portato in dote l’eliminazione di, testa di serie numero 15 e campione uscente, sconfitto in due set dal norvegese Casper Ruud. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo delATP, fanno rimanere bloccato l’azzurro a quota 2048 punti, che figureranno però da lunedì 19 aprile nel nuovoATP, dove si ritroverà al 27° posto (nessun altro al termine del torneo può scavalcarlo). Infatti, che lunedì 12 era numero 18 con 2548 punti, pur spingendosi fino ai quarti non ha guadagnato punti, mantenendo insoltanto la metà dei 1000 conquistati nel 2019. L’azzurro, ...

