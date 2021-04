Calciomercato Juventus | Ronaldo torna in Premier | Scambio con il big

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Più staccate le altre pretendenti:, Bayern Monaco e Chelsea si giocano a 16,00. Segue l'Inter di Antonio Conte a 20,00.Unica sconfitta subita, con lail 6 marzo scorso. Scontato l''1' della Lazio anche per il 68% degli scommettitori. Gara da Over, dato a 1,60, mentre l'Under si gioca a 2,20.La Juventus potrebbe 'sacrificare' Cristiano Ronaldo per risanare il bilancio: il Manchester United offre Pogba per arrivare al portoghese ...Commenta per primo Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic oscilla tra la permanenza alla Lazio e l’approdo in una delle big d’Europa. Il centrocampista serbo negli ultimi anni è stato spesso a un passo ...