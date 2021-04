Calciomercato Juventus, arriva un top player: accordo raggiunto (Di venerdì 16 aprile 2021) Spuntano novità sul Calciomercato Juventus, pronta a chiudere per un top player. Infatti i bianconeri avrebbero raggiunto l’accordo con il campione. La Juventus è pronta a chiudere un altro super colpo di Calciomercato. Stando all’esperto di mercato, Paolo Bargiggia, i bianconeri avrebbero trovato un grande alleato in Mino Raiola per portare Gigio Donnarumma alla corte L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Spuntano novità sul, pronta a chiudere per un top. Infatti i bianconeri avrebberol’con il campione. Laè pronta a chiudere un altro super colpo di. Stando all’esperto di mercato, Paolo Bargiggia, i bianconeri avrebbero trovato un grande alleato in Mino Raiola per portare Gigio Donnarumma alla corte L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - Gazzetta_it : Da #Pogba a #Gigio, passando per #Kean e #DeLigt: tutti gli intrecci tra #Raiola e la #Juve - Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @gigiodonna1 andrà alla @juventusfc? Ecco la verità - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - infoitsport : Calciomercato Juventus, “La verità sull’incontro con Raiola. Via per 150 milioni!” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Inter: sfida alla Juve per Emerson Palmieri Secondo la Gazzetta dello Sport , il club nerazzurro è sempre interessato a un nazionale italiano: il terzino sinistro del Chelsea, Emerson Palmier i, cercato pure dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, non solo Morata - Fronte caldo con l'Atletico Madrid Resta caldo il fronte di calciomercato tra la Juventus e l'Atletico Madrid, non solo Morata nei discorsi tra i club L'Atletico Madrid guarda in Italia per rinforzare la sua rosa. Da sempre interessato ai giovani prospetti, il ...

Calciomercato Juventus, Szczesny può partire | Idea scambio shock LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, il Bayern guarda in Serie A | Juventus e Milan beffate! Calciomercato Juventus, Szczesny può partire: attenzione all’affare col PSG. Attenzione, dunque, a quelli che po ...

Donnarumma tentenna, il Milan ha già bloccato il sostituto! Il Milan è abituato alle scommesse tra i pali e preferisce virare sul fascino piuttosto che sull’affidabilità certa In attesa della decisione definitiva di Donnarumma sul rinnovo, il Milan avrebbe ori ...

Secondo la Gazzetta dello Sport , il club nerazzurro è sempre interessato a un nazionale italiano: il terzino sinistro del Chelsea, Emerson Palmier i, cercato pure dallaResta caldo il fronte ditra lae l'Atletico Madrid, non solo Morata nei discorsi tra i club L'Atletico Madrid guarda in Italia per rinforzare la sua rosa. Da sempre interessato ai giovani prospetti, il ...LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, il Bayern guarda in Serie A | Juventus e Milan beffate! Calciomercato Juventus, Szczesny può partire: attenzione all’affare col PSG. Attenzione, dunque, a quelli che po ...Il Milan è abituato alle scommesse tra i pali e preferisce virare sul fascino piuttosto che sull’affidabilità certa In attesa della decisione definitiva di Donnarumma sul rinnovo, il Milan avrebbe ori ...