Beatificazione di Rosario Livatino | ora c’è la data ufficiale

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo l’approvazione da parte di Papa Francesco, arriva anche ladella celebrazione per ladel “giudice ragazzino”., ucciso dalla mafia nel 1990, sarà proclamato Beato il prossimo 9 maggio, con una celebrazione Eucaristica ad Agrigento. Un giorno particolare quello che è stato scelto, poiché coincide con la visita alla città da L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... presiedendo in rappresentanza di papa Francesco il rito di. Il 5° capitolo (... ogni giorno assisteva alla Santa Messa; non giungeva al tramonto senza aver recitato il Santo; i ...Il giudice Livatino - Ansa . Sarà domenica 9 maggio il giorno della, nella Cattedrale di Agrigento, del giudice Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990. Il 22 dicembre papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto che ne ...Dopo l'approvazione da parte di Papa Francesco, arriva anche la data della celebrazione per la Beatificazione del "giudice ragazzino".