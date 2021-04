Ascolti tv | “Un passo dal Cielo 6” vince la serata

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ecco come sono andati glidi giovedì 15 aprile Su Rai uno si impongono, in termini di ascolto, ancora una volta le fiction. Questa volta è “Undal6? ad aggiudicarsi glidi giovedì 15 aprile. La fiction ha infatti registrato 4.913.000 telespettatori, pari a uno share del 20.8%. Metà degli spettatori per il reality dell’Isola dei Famosi. Leggi anche: “Undal6 – I guardiani”: le anticipazioni del 15 aprile Lo show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi funziona meglio quando ha solo un appuntamento settimanale: il reality ottiene 2.942.000 telespettatori, share 17.1%. Su Rai Due, flop di “Anni 20? con 414.000 telespettatori, share 1.7%. Su Rai 3 Il film Il professore cambia scuola ha registrato 1.301.000 telespettatori, share 5.1%. Su Italia 1 Il ...

Tra i programmi più attesi l'Isola dei Famosi, undal Cielo 6 e l'Europa League.Tv giovedì 15 aprile 2021: dati auditel e share ieri sera Mediaset "Striscia la notizia" (.000 ...... con una terza puntata - visibile anche in streaming in contemporanea su RaiPlay - che arriva dopo due settimane di successi in fatto di. La trama della puntata odierna di Undal cielo ...Ecco gli ascolti tv della serata di giovedì 15 aprile: i dati auditel rivelano che la serata la vince Un passo dal cielo 6 ...Con ‘Supervivientes’ in onda in contemporanea su Telecinco (dove Valeria Marini è protagonista tra i famosi dell’edizione iberica) ad occupare gli stessi spazi in Honduras, ieri – giovedì 15 aprile – ...