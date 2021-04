Amstel Gold Race 2021 | i favoriti Da Alaphilippe a Roglic | da Trentin a Van Aert

(Di venerdì 16 aprile 2021) Non dello stesso rango di quelle catalogate come monumenti, l'ha comunque la tradizione e l'albo d'oro di una classica vera: in 55 edizioni, da Merckx in giù i grandi cacciatori di corse di ...

chestoriazi : Pensando alla mia domenica pomeriggio tra Imola Portimao la Roma e la Amstel gold race mm - SpazioCiclismo : 13 squadre hanno ufficializzato sinora i propri uomini per la #AmstelGoldRace - sciareneve : RT @MTBiit: Domenica l'Amstel Gold Race, il pronostico è apertissimo senza MVDP. Da Pidcock a Van Aert e Alaphilippe #roadbike #16Aprile ht… - MTBiit : Domenica l'Amstel Gold Race, il pronostico è apertissimo senza MVDP. Da Pidcock a Van Aert e Alaphilippe #roadbike… - tribsportblog : Tribuna sportiva: Amstel Gold Race 2021: i favoriti. C'è anche Trentin -

Cancellata un anno fa a causa della pandemia, l'si ripresenta in formato blindato : l'intera area del circuito di 16,9 chilometri che verrà ripetuto tredici volte, con un giro finale ...... come giudica questa notizia? 'Per me è un vantaggio in quanto avevo programmato di non disputarla, al fine di potermi concentrare sull'Race. Non nascondo, però, che la mia ambizione è ...Tra poco meno di 48 ore ricomincerà la campagna delle Classiche del Nord 2021, giunte oramai alla seconda parte riservate alle corse delle Ardenne. Domenica 18 aprile andrà dunque in scena la 55esima ...La corsa della birra, cancellata un anno fa per la pandemia, si presenta in formato blindato. Assente l’ultimo vincitore Van der Poel ...