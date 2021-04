25 aprile | a Milano le storie dei partigiani arrivano sullo smartphone | le lapidi dotate di qr code con le bio Da Sergio a Jenide | chi sono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 aprile 2021)circa 500. Distribuite per tuttao targhe dedicate ai, deportati politici, ebrei o internati militari. Ricordano la vita e le azioni di chi si è opposto al regime fascista e rappresentano le tracce lasciate dalla memoria, per chi vive il presente e per chi vivrà il futuro. “Però spesso i Milanesi passeggiano per le vie senza neanche notarle”, commenta Roberto Cenati, presidente Anpi, l’Associazione nazionaleitaliani. Anche quest’anno, come è stato per il 2020, il prossimo 25non sarà possibile riunirsi a causa delle restrizioni per la pandemia da coronavirus. Ecco perché Anpi ha cercato soluzioni alternative per celebrare il giorno della Liberazione. Le ha trovate il Municipio 6: dotare proprio quelle ...