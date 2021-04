Venuti: «È giusto che Vlahovic insegua i propri sogni. Su Iachini…» (Di giovedì 15 aprile 2021) Lorenzo Venuti ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Radio Toscana: le parole del giocatore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Radio Toscana: le parole del giocatore della Fiorentina raccolte da Violanews.com. FIORENTINA – «Per me che sono nato vicino a Firenze è un insieme di emozioni che sento dentro di me e sulla pelle. Quando ho fatto l’esordio al Franchi contro il Napoli, nel momento in cui lo speaker annunciò il mio nome e tutto lo stadio in coro disse il mio cognome, ad oggi ancora faccio fatica a descrivere a parole cosa ho provato: è stato il raggiungimento di un sogno. Da piccolo guardavo la Fiorentina in televisione». RETROCESSIONE – «Il desiderio di salvarsi è altissimo. La paura deve essere una spinta positiva, perchè se non hai un po’ di paura di qualcosa non hai neanche il coraggio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Lorenzoha parlato in una lunga intervista rilasciata a Radio Toscana: le parole del giocatore della Fiorentina Lorenzoha parlato in una lunga intervista rilasciata a Radio Toscana: le parole del giocatore della Fiorentina raccolte da Violanews.com. FIORENTINA – «Per me che sono nato vicino a Firenze è un insieme di emozioni che sento dentro di me e sulla pelle. Quando ho fatto l’esordio al Franchi contro il Napoli, nel momento in cui lo speaker annunciò il mio nome e tutto lo stadio in coro disse il mio cognome, ad oggi ancora faccio fatica a descrivere a parole cosa ho provato: è stato il raggiungimento di un sogno. Da piccolo guardavo la Fiorentina in televisione». RETROCESSIONE – «Il desiderio di salvarsi è altissimo. La paura deve essere una spinta positiva, perchè se non hai un po’ di paura di qualcosa non hai neanche il coraggio ...

Advertising

svtcoree : no hitotijanai è bellissima l'hanno droppata nel momento giusto, sono venuti i seventeen nel momento giusto con questa canzone... - svckerforpsin : mi sono venuti dei capelli perfetti gonfi al punto giusto, senza nodi e la piega perfetta alla frangetta sembra un sogno - ignahc : Il sugo bello dolce gli agnolotti erano cotti bene al punto giusto, venuti proprio bene ?? - Erica57057397 : @HSkelsen @MassimilianRic Sì però i signori in divisa son venuti da fuori (USA)...giusto per puntualizzare !!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Venuti giusto Porsche Club GT, scintille sul bagnato nel primo ciak al Mugello ... tanta attenzione ma anche tanto controllo e piede, altrimenti i tempi non sarebbero venuti'. Di ... Il giovane torinese su Boxster 981 GTS ha vinto le tre gare con giro più veloce mostrando il giusto ...

"Contro Novara si parte da zero" ... ma evidentemente non aveva avuto mai modo di esprimerli, qui ha trovato l'ambiente tecnico giusto ... con i social, una volta sono addirittura venuti fuori ad accoglierci proprio prima del match con ...

VENUTI, Vlahovic? Spero resti ma segua suoi sogni Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato della situazione in casa viola, partendo dalle sue origini fiorentine: "Giocare per la Fiorentina? Per me che sono nato vicino ...

FIORENTINA, VENUTI ‘SALUTA’ VLAHOVIC: “GIUSTO INSEGUA I SUOI SOGNI” "Ognuno ha degli obiettivi personali, dei traguardi da raggiungere e tante volte i calciatori fanno scelte in base a questo. Io mi auguro con tutto ...

... tanta attenzione ma anche tanto controllo e piede, altrimenti i tempi non sarebbero'. Di ... Il giovane torinese su Boxster 981 GTS ha vinto le tre gare con giro più veloce mostrando il...... ma evidentemente non aveva avuto mai modo di esprimerli, qui ha trovato l'ambiente tecnico... con i social, una volta sono addiritturafuori ad accoglierci proprio prima del match con ...Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato della situazione in casa viola, partendo dalle sue origini fiorentine: "Giocare per la Fiorentina? Per me che sono nato vicino ..."Ognuno ha degli obiettivi personali, dei traguardi da raggiungere e tante volte i calciatori fanno scelte in base a questo. Io mi auguro con tutto ...