Ultime Notizie Roma del 15-04-2021 ore 19:10 (Di giovedì 15 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Ines Giuliano Ferrigno l’ultimo monitoraggio dopo 4 settimane di misure severe segnala che le terapie Intensive sono ancora al 41% di occupazione è un dato che dovrebbe far riflettere chi dice che abbiamo adottato misure severe lo dice alla camera il ministro della Salute Roberto Speranza confermando l’arrivo entro giugno di 50 milioni di dosi di vaccini e ribadendo come quello delle tasse al criterio giusto per vaccinare dobbiamo aggiungere speranza ascoltare il grido d’allarme dei medici che non possono essere lasciati soli in trincea dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve che abbiamo il dovere di costruire una road map per l’allentamento delle misure approvate all’unanimità dal Consiglio dei Ministri Fratelli d’Italia annuncia intanto che presenterà una mozione di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Ines Giuliano Ferrigno l’ultimo monitoraggio dopo 4 settimane di misure severe segnala che le terapie Intensive sono ancora al 41% di occupazione è un dato che dovrebbe far riflettere chi dice che abbiamo adottato misure severe lo dice alla camera il ministro della Salute Roberto Speranza confermando l’arrivo entro giugno di 50 milioni di dosi di vaccini e ribadendo come quello delle tasse al criterio giusto per vaccinare dobbiamo aggiungere speranza ascoltare il grido d’allarme dei medici che non possono essere lasciati soli in trincea dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve che abbiamo il dovere di costruire una road map per l’allentamento delle misure approvate all’unanimità dal Consiglio dei Ministri Fratelli d’Italia annuncia intanto che presenterà una mozione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Germania, 738mila vaccinazioni in 24 ore | Pfizer: 'Aumenteremo drasticamente le forniture' | Oms: in Europa 160 casi di Covid al minuto Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 380 decessi (contro i 469 di mercoledì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 115.937. I guariti sono 21.220 mentre in terapia intensiva sono ...

Crisi gomme auto dopo la carenza di chip ... a preoccupare sono le proporzioni acquisite nelle ultime settimane. L'Anfia parla di scarsa ...

L'intervista/Amati: «Lopalco? Gli manca la competenza nell’amministrazione pubblica» Fabiano Amati, consigliere regionale di maggioranza, qual è il voto che darebbe a Michele Emiliano, e a Pier Luigi Lopalco nella gestione della pandemia e del piano vaccinale?

Covid Toscana, grana vaccini agli over 80: bene sulla prima dose, male su entrambe Firenze, 15 aprile 2021 - La Toscana a ieri si trovava ultima in Italia per la vaccinazione di entrambe dosi agli over 80 (dato regionale pari al 28%), e prima per la somministrazione della prima dose ...

