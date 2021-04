Transizione ecologica, l’appello di Greenpeace a Draghi: “Piano di ripresa deludente, serve un cambio di passo per l’ambiente” (Di giovedì 15 aprile 2021) Un elenco di dieci punti per una vera Transizione ecologica, ovvero un “Next generation in dieci passi”. È quanto ha presentato stamattina Greenpeace Italia con un sit-in promosso a Roma davanti al ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero il dicastero centrale per lo smistamento dei fondi per la ripresa che arriveranno dalla Ue. L’organizzazione ambientalista in questi giorni ha lanciato inoltre la maratona social #IlPianetaSiSalvaAdAprile, chiedendo a cittadine e cittadini di far sentire la propria voce al governo Draghi. “Mancano meno di venti giorni alla scadenza per la presentazione del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza italiano a Bruxelles”, ricorda Chiara Campione, portavoce della campagna #IlPianetaSiSalvaAdAprile. “Abbiamo bisogno di progetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Un elenco di dieci punti per una vera, ovvero un “Next generation in dieci passi”. È quanto ha presentato stamattinaItalia con un sit-in promosso a Roma davanti al ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero il dicastero centrale per lo smistamento dei fondi per lache arriveranno dalla Ue. L’organizzazione ambientalista in questi giorni ha lanciato inoltre la maratona social #IlPianetaSiSalvaAdAprile, chiedendo a cittadine e cittadini di far sentire la propria voce al governo. “Mancano meno di venti giorni alla scadenza per la presentazione delNazionale die Resilienza italiano a Bruxelles”, ricorda Chiara Campione, portavoce della campagna #IlPianetaSiSalvaAdAprile. “Abbiamo bisogno di progetti ...

