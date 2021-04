The Son: il sequel di The Father (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli attori Hugh Jackman e Laura Dern sono stati scelti per recitare in The Son, il sequel di The Father, del regista Florian Zeller Hugh Jackman e Laura Dern saranno i protagonisti di The Son, una sorta di sequel del film drammatico nominato all’Oscar The Father, dello sceneggiatore e regista Florian Zeller. Adattamento di Le Fils, opera teatrale dello stesso Zeller, The Son ruoterà attorno alla figura di Peter (Jackman) e alla sua nuova vita con Emma e il loro bambino. La loro esistenza viene scombussolata dal ritorno della ex moglie di lui, Kate (Dern), che porta con sé una sorpresa del tutto inaspettata, il loro figlio adolescente, di nome Nicholas. Il giovane, che marina la scuola da mesi, è problematico, distante e arrabbiato. Peter ci prova a essere un bravo padre cercando di aiutare suo figlio nei momenti ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli attori Hugh Jackman e Laura Dern sono stati scelti per recitare in The Son, ildi The, del regista Florian Zeller Hugh Jackman e Laura Dern saranno i protagonisti di The Son, una sorta didel film drammatico nominato all’Oscar The, dello sceneggiatore e regista Florian Zeller. Adattamento di Le Fils, opera teatrale dello stesso Zeller, The Son ruoterà attorno alla figura di Peter (Jackman) e alla sua nuova vita con Emma e il loro bambino. La loro esistenza viene scombussolata dal ritorno della ex moglie di lui, Kate (Dern), che porta con sé una sorpresa del tutto inaspettata, il loro figlio adolescente, di nome Nicholas. Il giovane, che marina la scuola da mesi, è problematico, distante e arrabbiato. Peter ci prova a essere un bravo padre cercando di aiutare suo figlio nei momenti ...

