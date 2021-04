Spazzatura Napoli, la Campania dice No ai nuovi impianti per i rifiuti (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNo a nuovi impianti per il trattamento di rifiuti a Giugliano di Napoli e nella Terra dei Fuochi. E’ in estrema sintesi quanto chiesto da Michele Schiano di Visconti, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia alla giunta presieduta da Vincenzo De Luca. Il documento nasce dalla autorizzazione concessa (già nel 2019) dalla Regione Campania alla realizzazione e alla gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi (e non) da quasi 15.000 tonnellate annui nella zona Asi di Giugliano – Qualiano. “Un’autorizzazione – dice Schiano – che ha già incassato due no: il primo è quello del comune di Giugliano che ha presentato da subito richiesta di moratoria delle autorizzazioni per lo stoccaggio, la lavorazione, il trattamento e la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNo aper il trattamento dia Giugliano die nella Terra dei Fuochi. E’ in estrema sintesi quanto chiesto da Michele Schiano di Visconti, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia alla giunta presieduta da Vincenzo De Luca. Il documento nasce dalla autorizzazione concessa (già nel 2019) dalla Regionealla realizzazione e alla gestione di un impianto di stoccaggio dipericolosi (e non) da quasi 15.000 tonnellate annui nella zona Asi di Giugliano – Qualiano. “Un’autorizzazione –Schiano – che ha già incassato due no: il primo è quello del comune di Giugliano che ha presentato da subito richiesta di moratoria delle autorizzazioni per lo stoccaggio, la lavorazione, il trattamento e la ...

