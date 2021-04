(Di giovedì 15 aprile 2021) "Possiamo programmaredai primi di", sulladeichiave che fotografano l'andamento dell'epidemia di Covid - 19 in Italia. In primis, il carico sui servizi ospedalieri. Lo ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Coronavirus, Sileri “Dati migliorano, possibili riaperture a maggio” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Coronavirus, Sileri “Dati migliorano, possibili riaperture a maggio” - - Tele_Nicosia : Coronavirus, Sileri “Dati migliorano, possibili riaperture a maggio” - CorriereCitta : Coronavirus, Sileri “Dati migliorano, possibili riaperture a maggio” - fisco24_info : Sileri: 'Riaperture da maggio in base ai dati': Il sottosegretario conferma: 'Possiamo programmarle dai primi del m… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Riaperture

... dice: "Verosimile limite di età come per AstraZeneca" "Possiamo programmaredai primi ... Lo conferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervenuto ai microfoni della ..."Possiamo programmaredai primi di maggio", sulla base dei dati chiave che fotografano l'andamento dell'... Lo conferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervenuto ai ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Per le riaperture “il primo parametro da valutare è quello delle ospedalizzazioni, i dati mostrano un progressivo, seppur lento, miglioramento nei ricoveri per Covid. Questo è dovuto alle restrizioni ...