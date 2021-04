Sainz: 'La prima in Ferrari a Imola? C'è un brivido in più. Sulla pista di Senna, poi...' (Di giovedì 15 aprile 2021) Per Carlos Sainz è un weekend speciale, il primo da pilota della Ferrari in Italia. Si corre il GP dell'Emilia Romagna, il pubblico non ci sarà, ma la prima da Ferrarista Sulla pista a poca distanza ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) Per Carlosè un weekend speciale, il primo da pilota dellain Italia. Si corre il GP dell'Emilia Romagna, il pubblico non ci sarà, ma ladastaa poca distanza ...

